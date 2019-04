Tschechen kauften 2017 ein Drittel mehr an Bio-Lebensmitteln

In Tschechien ist der Verbrauch an Bio-Lebensmitteln im Jahr 2017 um 30,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Kunden kauften Waren für 3,33 Milliarden Kronen (130 Millionen Euro). Das war der höchste Zuwachs seit dem Jahr 2008, teilte der Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, Vojtěch Bílý, der Nachrichtenagentur ČTK am Ostermontag mit.

Das Ministerium hat diese Angaben anhand einer Fragebogen-Umfrage unter den Herstellern und Vertreibern von Bio-Lebensmitteln erhalten. In Europa ist der Verbrauch an Bio-Lebensmitteln im Jahr 2017 um 10,5 Prozent gestiegen. „Der hohe Jahreszuwachs in Tschechien sei zum Teil auf die Einbeziehung einer größeren Anzahl an obligatorisch registrierten Biofarmen und Bio-Lebensmittelherstellern in der Umfrage zurückzuführen“, informierte das Ministerium. Der Verbrauch habe dagegen noch nicht die drei Prozent am gesamten Lebensmittelkonsum im Land erreicht, wie es das Ressort schon für 2016 vorgesehen hatte. Der Anteil lag im Jahr 2017 bei 1,17 Prozent.