Tschechen in der Schweiz gegen Babiš-Rede bei Ausstellungeröffnung

Die in der Schweiz lebenden Tschechen wollen verhindern, das Premier Andrej Babiš (Partei Ano) bei einer Ausstellungeröffnung Anfang Dezember in Zürich eine Rede hält. Dies berichtete das Nachrichtenportal Seznam zprávy am Donnerstag. Der tschechische Regierungschef soll an der Zürcher Universität eine Schau eröffnen zur Emigration aus der Tschechoslowakei ab 1968.

Tschechische Bürger in der Schweiz und Schweizer Bürger mit tschechischen Wurzeln verweisen auf die „zwielichtige Vergangenheit“ von Babiš. In einem Brief an die Leitung der Universität schreiben sie unter anderem, dass der Multimilliardär vor 1989 als Agent der Staatssicherheit StB geführt wurde.