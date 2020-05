Tschechen gedenken der Heydrich-Attentäter von 1942

Einige Dutzend Menschen haben am Mittwoch in Prag an die Attentäter erinnert, die am 27. Mai 1942 den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich tödlich verletzten. Die Gedenkfeier fand im Prager Stadtteil Libeň an dem Ort statt, an dem die beiden Fallschirmspringer Jan Kubiš und Jozef Gabčík eine Handgranate auf Heydrichs Wagen warfen. Der nationalsozialistische Politiker starb am 4. Juni an den Folgen seiner Verletzungen in einem Prager Krankenhaus.

Das Attentat auf Heydrich war das einzige erfolgreiche auf einen führenden NS-Funktionär während des Zweiten Weltkriegs. Die beiden Attentäter starben am 18. Juni 1942 in einer Kirche im Kampf mit Truppen der SS.