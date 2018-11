Tschechen feiern St.-Martinstag mit Gänsebraten und jungem Wein

In einer Reihe von tschechischen Städten feiern die Menschen den 11. November als den Tag des heiligen Martin. Dazu wird in vielen Restaurants das Festessen mit der sogenannten Martinsgans serviert, und es gibt Märkte, bei denen junger Wein ausgeschenkt wird. In Jihlava / Iglau und Znojmo / Znaim finden sogar Umzüge statt, die an den heiligen Martin und seine Gefolgschaft erinnern. In der St.-Peter-und-Paul-Kathedrale der mährischen Stadt Brno / Brünn wird der Wein gesegnet.

Die jungen Flaschenweine, die am Sonntag erstmals geöffnet werden, können in diesem Jahr zwei Markenzeichen erhalten. Nach Bewertung einer Fachjury können sie anschließend als „Martinswein“ bezeichnet oder mit dem ungewöhnlichen Label „Ziesel vom Weinberg“ versehen werden. Dies sagte die Sprecherin der Firma Alka Wildlife, die die geschützte Marke mit der Abbildung des Erdhörnchens vergibt.