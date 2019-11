Tschechen essen zu viel Salz

Die Tschechen essen mehr Salz als gesund. Im Salzkonsum belegen sie den dritten Platz in Europa, hinter den Balkanstaaten und Ungarn. Männer in Tschechien nehmen im Schnitt 15 Gramm Salz und Frauen 11 Gramm am Tag auf. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) empfiehlt dabei nur 5 bis 6 Gramm Salz täglich. Darauf haben Experten auf einer Konferenz aufmerksam gemacht, die am Dienstag in Prag stattfand.

Experten warnen vor negativen Folgen des hohen Salzkonsums für die Gesundheit. Dieser kann den Blutdruck in die Höhe treiben und somit Herzerkrankungen begünstigen. Nach Angaben der Ärzte leiden 40 Prozent Tschechinnen und Tschechen im Alter von 24 bis 55 Jahren an Hochblutdruck, bei der älteren Generation liegt der Anteil sogar bei 60 Prozent.