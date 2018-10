Tschechen ehren Andenken tschechoslowakischer Legionäre in Russland

In Russland findet in diesen Tagen eine Wanderung zu Ehren der tschechoslowakischen Legionäre statt. Die Teilnehmer enthüllten im tatarischen Bugulma ein neues Denkmal und legten Kränze an den Gräbern der gefallenen Tschechoslowaken nieder. Dies teilte die Tschechoslowakische Legionär-Gemeinde (ČsOL) mit.

Die Delegation verhandelte zudem mit den russischen Behörden über Denkmäler, die bereits fertiggebaut sind, deren Errichtung aber von den Kommunalverwaltungen bisher nicht genehmigt wurde. Das sagte der Sprecher der Legionär-Gemeinde Miloš Borovička. Seinen Worten zufolge wurde die Delegation „ganz gut“ empfangen.

In der Gemeinde Lipjag wurde vor einigen Jahren der Sockel für ein Denkmal errichtet. Er wurde jedoch mit Schmähungen beschmiert. So werden die Legionäre beispielsweise als Mörder bezeichnet. Der Gemeinde zufolge sei der Sockel von den „örtlichen Bolschewiken“ beschmiert worden. In Sibirien haben die Legionäre gegen die Bolschewiken gekämpft.