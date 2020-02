Tscheche Šedivý in enger Auswahl für Chef der Europäischen Verteidigungsagentur

Der tschechische Diplomat Jiří Šedivý ist bei der Wahl neuen Chefs der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) in die engere Auswahl gekommen. Das bestätigte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) gegenüber der Tageszeitung Lidové noviny am Montag. Die Abstimmung endet ihm zufolge am 5. März.

Der 56-jährige Šedivý war in der Vergangenheit unter anderem als Botschafter bei der Nato. Zudem war er in den Jahren 2006 und 2007 tschechischer Verteidigungsminister. An der Spitze der EU-Verteidigungsagentur stand in den zurückliegenden fünf Jahren der Spanier Jorge Domecq.