Ein Kletterer aus Tschechien ist am Samstag am Attersee in Österreich per Hubschrauber gerettet worden.

Der 34-Jährige wollte über den Attersee Klettersteig zum Mahdlgupf aufsteigen. Aus Erschöpfung konnte er aber nicht mehr weiter und rief per Notruf um Hilfe. Der Polizeihubschrauber Libelle rückte an und konnte den Tschechen unverletzt bergen.