Tscheche auf Flughafen Montevideo mit 5,5 kg Kokain verhaftet worden

Auf dem Flughafen der uruguayischen Metropole Montevideo wurde am Freitag ein tschechischer Staatsbürger festgenommen, der in seinem Koffer etwas mehr als fünf Kilogramm Kokain mit sich führte. Unter Berufung auf das uruguayische Innenministerium informierten die dortigen Nachrichtenportale über den Vorfall. Danach habe sich der Tscheche seit Mittwoch in Uruguay aufgehalten und wollte mit den Drogen nach Hongkong ausfliegen.

Einer Erklärung der uruguayischen Regierung zufolge sei der Mann den Drogenkontrolleuren auf dem Flughafen verdächtig vorgekommen, so dass diese eingeschätzt haben, hier handle es sich um einen Passagier mit einem „Risiko-Profil“. Von der Abflughalle sei er daraufhin in einen speziellen Raum gebracht worden, wo er seinen Koffer auspacken musste. Dort fanden die Zöllner neun versteckte Päckchen, deren Kontrolle ergab, dass es sich hier um Kokain handelt. Dem Bericht des Innenministeriums zufolge wogen die Päckchen insgesamt nahezu exakt 5,5 Kilogramm. Nach der Beschlagnahmung der Drogen muss der Tscheche nun vor der dortigen Staatsanwaltschaft aussagen, schreibt die Tageszeitung „El País“.