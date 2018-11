Treibhausgasausstoß in Tschechien hoch über dem EU-Durchschnitt

In Tschechien liegt der Ausstoß von Treibhausgas hoch über dem EU-Durchschnitt. Dies ergibt sich aus dem Umweltjahresbericht 2017, mit dem sich die Regierung am Dienstag befassen wird. Demzufolge wurden im Jahr 2016 insgesamt 12,3 Tonnen CO2-Äquivalent pro Person gemessen, das ist um 46 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der EU. Mit dem CO2-Äquivalent wird angegeben, wie viel eine festgelegte Masse eines Treibhausgases im Vergleich zur entsprechenden Menge CO2 zur globalen Erwärmung beiträgt.

Auch die Kohlendioxid-Emissionen in der tschechischen Wirtschaft lagen 66,5 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Grund dafür sei vor allem die Struktur des BIP mit einem hohen Anteil der Industrie und der exportorientierten Wirtschaft, steht im Bericht.