Treffen bei Zeman wegen Verletzung der Corona-Maßnahmen kritisiert

Die Vorsitzenden der Oppositionsparteien, Ivan Bartoš (Piraten) und Petr Fiala (Bürgerdemokraten), haben am Sonntag im privaten TV-Sender Prima das Treffen von Präsident Miloš Zeman mit seinem Expertenteam wegen einer Verletzung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen kritisiert. Auf einem in den Medien veröffentlichten Foto vom Samstag saßen mehr als zehn Teilnehmer des Treffens nebeneinander am Tisch, und auch wenn sie Mundschutzmasken trugen, hatten sie Teller mit dem Essen vor sich stehen. Bartoš machte darauf aufmerksam, dass bei der Beratung auf Schloss Lány eine Reihe von Maßnahmen nicht eingehalten wurde, die seit mehreren Tagen für alle Bürger Tschechiens gelten. Es sei eine Form der Arroganz, wenn sich die am höchsten gestellten Personen bei einem gemeinsamen Essen auf diese Weise fotografieren lassen, sagte der Piratenchef. Es sei eine Schande, betonte der Politiker.

Am Treffen, das vier Stunden lang dauerte, nahmen unter anderem der Innenminister und Krisenstabschef, Jan Hamáček (Sozialdemokraten), Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos) und Polizeipräsident Jan Švejdar teil.

In Tschechien gilt seit Tagen die Pflicht, in der Öffentlichkeit eine Mundschutzmaske zu tragen und einen Zweimeter-Abstand zwischen den Personen einzuhalten. Zudem dürfen sich die Menschen nur noch zu zweit draußen bewegen. Die Verletzung der Maßnahmen wird von der Polizei mit Geldstrafen bestraft.