Trauer und Vorwürfe nach Grubenunglück von Karviná

Am Samstag ertönen zu Ehren der bei Karviná tödlich verunglückten Bergmänner in Tschechien landesweit die Sirenen. Außerdem hat der Grubenbetreiber OKD eine Spendenhotline für die Hinterbliebenen der 13 getöteten Kumpel eingerichtet. Zudem ordente die Regierung in Warschau fúr Sonntag Staatsrtauer an, 12 der verunglúckten Männer kamen nämlich aus Polen.

Die Männer kamen am Donnerstag bei einer Methan-Explosion in der Grube ČSM in Stonava bei Karivná ums Leben. Laut der Grubenleitung werden die Aufäum- und Bergungsarbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zuvor lautgewordene Vorwürfe wegen laxer Sicherheitsbestimmungen und Intransparenz bei der Rettung wies der Kohleförderer OKD entschieden zurück.