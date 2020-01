Transplantationen: Jahr 2019 bringt Rekordwert von 288 Organspendern

Im vergangenen Jahr wurden in Tschechien die Organe von 288 verstorbenen Spendern zu Transplantationen genutzt. Das ist die höchste Anzahl seit dem Beginn des Transplantationsprogramms. Darüber informierte das Prager Koordinationszentrum für Transplantationen (KST) am Donnerstag in einem Pressebericht. Aufgabe des Zentrums ist die Organisation von Transplantationen und das Führen einer Warteliste. Es ist im Jahr 2003 entstanden.

Der Zuwachs an Organen sei auch darauf zurückzuführen, dass neben Spendern mit Hirntod nun auch Spender mit nicht mehr schlagendem Herzen herangezogen wurden. Zudem trat eine Gesetzesänderung in Kraft, nach der es möglich ist, jetzt auch die Organe von Ausländern zu entnehmen, die in Tschechien gestorben sind. Jährlich sind dies in etwa 20 bis 30 Personen.