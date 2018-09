Transparency International fordert von Brüssel, Babišs Einfluss auf Agrofert zu prüfen

Transparency International hat die Europäische Kommission im Fall des tschechischen Premiers Andrej Babiš (Partei Ano) angeschrieben. Laut der Antikorruptions-Organisation besteht der Verdacht, dass Babiš weiterhin seinen früheren Konzern Agrofert kontrollieren kann. Der Milliardär hatte vergangenes Jahr die Leitung der Agrar- und Chemie-Holding an einen Treuhandfonds übertragen.

Transparency International vermutet in diesem Fall einen Interessenskonflikt beim tschechischen Regierungschef. Zum einen beziehe Agrofert Fördergelder von der EU. Zum anderen beteilige sich Babiš als Premier an der Erstellung des Haushalts der Europäischen Union. Dies stand am Mittwoch in einer Presseerklärung von Transparency.