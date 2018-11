Tragische Unfallwoche: 22 Verkehrstote auf Tschechiens Straßen

Die vergangene Woche war sehr tragisch, was die Todesfälle auf tschechischen Straßen betrifft. Bei Verkehrsunfällen kamen von Montag bis zum Sonntagnachmittag insgesamt 22 Menschen ums Leben. Das ist die gleiche Anzahl wie im gesamten Monat Februar, sagte der Direktor der Verkehrspolizei Tomáš Lerch. Unter der Woche ereigneten sich dabei zwei Unfälle mit jeweils vier Opfern,

Die Unfallursachen seien immer wieder dieselben: Unaufmerksamkeit in Verbindung mit unangemessener Geschwindigkeit oder Nichtbeachten der Vorfahrt, informierte Lerch. Die Verkehrstoten waren in der Regel zu beklagen bei frontalen Zusammenstößen von Autos, wenn ein Geisterfahrer unterwegs war, oder das Fahrzeug an einen Baum beziehungsweise ein anderes hartes Hindernis prallte. Unter den Opfern waren acht Fahrer und 11 Beifahrer von Pkw.