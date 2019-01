Tourismusmessen Go und Regiontour starten in Brünn

Die Zahl der Touristen aus dem In- und Ausland wächst in Tschechien kontinuierlich seit mehreren Jahren. Dies teilte die Ministerin für Regionalentwicklung, Klára Dostálová, bei der Eröffnung der Tourismusmessen Go und Regiontour am Donnerstag in Brno / Brünn mit. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 hätten etwa 17 Millionen Touristen hierzulande übernachtet, darunter waren 8,2 Millionen ausländisch Gäste, gab sie weiter bekannt.

Auf den Messen in Brünn präsentieren sich alle Regionen Tschechiens. Insgesamt nehmen 800 Aussteller aus 20 Ländern der Welt daran teil. Aktiver Urlaub ist einer der Programmschwerpunkte in diesem Jahr.