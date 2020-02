Tourismusmesse „Holiday World“ in Prag eröffnet

Am Donnerstag hat in Prag die „Holiday World“ eröffnet, dies ist die größte tschechische Tourismusmesse. Hauptpartner der Veranstaltung sind dieses Jahr Tunesien sowie der Kreis Südböhmen. Bis zum Torschluss am Sonntag präsentieren sich aber auch zahlreiche weitere Urlaubsregionen aus der ganzen Welt.

Die Messe ist zunächst für anderthalb Tage nur für ein Fachpublikum zugänglich, ab Freitagnachmittag aber auch für die breite Öffentlichkeit. Veranstaltungsort ist das Messegelände im Stadtteil Letňany.