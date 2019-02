Auf dem Messegelände in Prag-Holešovice wird am Donnerstag die internationale Tourismus-Messe „Holiday World“ eröffnet. 694 Aussteller aus mehr als 40 Ländern wollen sich dabei präsentieren. Die Messe endet am Sonntag, an den ersten beiden Tagen ist sie nur für Fachleute geöffnet.

Zum ersten Mal ist die „Holiday World“ mit der Messe „Baudenkmäler – Museen – Handwerke“ verbunden, letztere stellt die interessantesten Sehenswürdigkeiten Tschechiens vor.