Totenmesse für die Opfer in Ostrau und Spenden für deren Angehörige

Rund 200 Menschen haben am Mittwoch bei einer Totenmesse in Ostrava / Ostrau der sechs Opfer des Amoklaufs gedacht, den ein 42-jähriger Mann am Dienstag in der Uniklinik der Stadt verübt hat. Mit Schüssen aus seiner Pistole hat der Täter die Opfer aus nächster Nähe getötet, drei weitere Patienten der Krankenhausambulanz hat er verletzt. Der Gesundheitszustand einer Frau, die schwer verletzt wurde, sei weiterhin kritisch, gaben die Ärzte am Donnerstag bekannt.

Mittlerweile hat die Stadt Ostrava entschieden, den Angehörigen der Opfer eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 100.000 Kronen (3900 Euro) zu gewährleisten. Die Familien der Verletzten erhalten je 50.000 Kronen (1950 Euro). Unter den Toten waren zwei Angestellte des Gefängnisdienstes, der deshalb zu einer öffentlichen Spendensammlung aufgerufen hat. Ein weiteres Opfer soll ein ehemaliger Mitarbeiter der Gefängniswache gewesen sein.