Top 09 will Antrag zu Abgeordneten-Beschluss stellen, 50 syrische Waisenkinder aufzunehmen

Die konservative Partei Top 09 wird auf der Sitzung des Abgeordnetenhauses am Mittwoch vorschlagen, den Beschluss zu fassen, dass Tschechien 50 syrische Waisenkinder aus einem Flüchtlingslager in Griechenland aufnehmen sollte. Danach sei es Aufgabe der Regierung, diesen Beschluss auch umzusetzen. Nach Aussage von Vizeparteichefin Markéta Pekarová Adamová handle es sich hierbei um eine symbolische humanitäre Geste. Top 09 knüpft damit an eine Initiative der christdemokratischen Europaabgeordneten Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) an, die diesen Vorschlag unterbreitet hatte. Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat ihn in einer ersten Reaktion jedoch kategorisch abgelehnt.

Diese Haltung wird von der Partei Top 09 kritisiert. Wie Adamová ausführte, sollte ein zivilisiertes Land wie Tschechien in der Lage sein, solch eine Geste zu vollbringen. Für Fraktionschef Miroslav Kalousek wäre ein Beschluss der Abgeordneten ein Appell an die Regierung, die Aufnahme der Waisenkinder konkret durchzuführen und dem Land in dieser Angelegenheit keine Schande zu bereiten.