Top-09-Fraktionschef: Bei Corona-Quarantäne sollte voller Lohn gezahlt werden

Der Top-09-Fraktionschef Miroslav Kalousek kritisiert, dass auch gesunde Arbeitnehmer bei angeordneter Corona-Quarantäne nur Krankengeld erhalten sollen. Er sei überzeugt, dass arbeitsfähige Angestellte bei staatlich angeordneter Quarantäne das Recht hätten auf den vollen Lohn, so Kalousek gegenüber dem Nachrichtenportal Novinky.cz. Der liberal-konservative Politiker kündigte an, gegebenenfalls vor Gericht zu ziehen, um dies zu beweisen.

Kalousek reagierte auf die Worte von Premier Andrej Babiš (Partei Ano). Dieser hatte am Freitag gesagt, dass ab Samstag alle Rückkehrer aus Italien für mindestens 14 Tage in Quarantäne geschickt würden. In dieser Zeit erhielten sie dann Krankengeld, so der Regierungschef. Das Krankengeld liegt hierzulande in den ersten 30 Tagen bei 60 Prozent des Bruttolohns.