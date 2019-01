Tomáš Bank und Ronen Ginzburg sind Trainer des Jahres

Tomáš Bank ist zum Trainer des Jahres in der Kategorie der individuellen Sportarten gekürt worden. Bank ist Skitrainer der Olympia-Siegerin Ester Ledecká. Er trainierte zuvor seinen Bruder Ondřej, dem er auch in die Weltspitze des Alpinskisports geholfen hat. Tomáš Bank trainierte gemeinsam mit seinem Bruder Ledecká so gut, dass sie bei den olympischen Winterspielen in Pyeongchang neben dem Gold in ihrer damaligen Hauptdisziplin Snowboard sensationell auch die Goldmedaille im Super-G gewann.

In der Kategorie der Teamsports siegte der israelische Trainer der tschechischen Basketball-Nationalmannschaft, Ronen Ginzburg. Unter seiner Führung haben sich die tschechischen Basketballspieler erstmals seit 1982 für die WM qualifiziert.

Der Trainer des Jahres wird von den Mitgliedern des Berufsverbandes der Trainerinnen und Trainer im Tschechischen Sport gewählt. Die Umfrage wird seit 2013 durchgeführt. Ginzburg ist der erste Ausländer, der Trainer des Jahres geworden ist.