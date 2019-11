Themen der Demonstration gegen die Regierung veröffentlicht

Der Verein Milion chvilek pro demokracii (Eine Million Augenblicke für die Demokratie) hat die Themen der Massenkundgebung am 16. November in Prag veröffentlicht. Die Organisatoren nannten unter anderem die Einstellung des Strafverfahrens gegen Premier Andrej Babiš in der Causa Storchennest, die Ablehnung einer Verfassungsklage gegen Präsident Miloš Zeman durch das Abgeordnetenhaus und Zemans Zusage einer Abolition für Andrej Babiš im Fall Storchennest als Gründe für die Einberufung der Protestaktion.

Bei einer Großdemo im Juni haben fast 300.000 Menschen auf der Letná-Anhöhe in Prag gegen die Regierung Andrej Babiš und für die unabhängige Justiz demonstriert.