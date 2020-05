Theater bleiben trotz Lockerungen der Sperre geschlossen

Die meisten Theater in Prag bleiben trotz der Lockerung der geplanten Corona-Sperre bis zum Saisonende geschlossen. Die Regierung hat beschlossen, die Theater dürfen ab 11. Mai wieder öffnen, allerdings bei der Besetzung nur bestimmter Sitze und für höchstens 100 Besucher. Für die Theater lohnt sich allerdings laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ČTK nicht, unter diesen Bedingungen den Betrieb aufzunehmen.

Es würde die ökonomischen Verluste vertiefen, für eine so niedrige Zahl der Zuschauer zu spielen, führte ein Sprecher des Nationaltheaters an. In diesem Sinne haben sich auch Vertreter kleiner Theaterbühnen in der Hauptstadt gegenüber der ČTK geäußert.