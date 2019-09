The Plastic People of the Universe haben Konzert in Brno

Mit einem Konzert der Undergroundband The Plastic People oft he Universe wird am Freitag in Brno / Brünn eine Serie von Veranstaltungen des Mährischen Landesmuseums eröffnet, die anlässlich des bevorstehenden 30. Jahrestags des Zusammenbruchs des kommunistischen Regimes stattfinden.

Die Mitglieder der Rockband durften in den 1970er und 1980er nicht öffentlich auftreten und einige saßen im Gefängnis. Das Verbot der Gruppe und die Scheinprozesse waren der Grund für die Entstehung der Charta 77. Von den ursprünglichen Bandmitgliedern treten Vratislav Brabenec und Josef Janíček in Brünn auf.