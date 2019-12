„The Painted Bird” und „Daughter“ in engerer Auswahl für Oscar

Der Film „The Painted Bird“ des tschechischen Regisseurs Václav Marhoul steht in der engeren Auswahl für den Auslands-Oscar. Darüber entschied die US-Filmakademie. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jerzy Kosiński weckte bereits bei den Filmfestspielen in Venedig international Aufmerksamkeit. Dort wurde der Film von der Studentenjury mit dem Unicef-Preis geehrt. Beim Filmfestival in Chicago gewann Kameramann Vladimír Smutný den Preis für die beste Kamera.

In der engeren Auswahl für den Oscar-Preis steht auch der Animationsfilm „Daughter“ der Regisseurin Daria Kashcheeva. Die aus Tadschikistan stammende Filmemacherin studiert an der Prager Filmakademie.