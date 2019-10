„The Painted Bird“ gewinnt Preis für beste Kamera beim Festival in Chicago

Der tschechische Kameramann Vladimír Smutný hat beim Internationalen Filmfestival in Chicago für den Film „The Painted Bird“ den Preis für die beste Kamera gewonnen. Dies teilte eine Mitarbeiterin der Filmproduktion am Dienstag mit. Der Streifen von Regisseur Václav Marhoul hat die IFC Films als Vertreiber in den USA gewonnen.

Marhoul stellt seine Adaption des gleichnamigen Romans von Jerzy Kosiński demnächst bei weiteren Festivals vor. Er wird sich um die Nominierung für die Golden Globe Awards und für den Oscar-Preis für den besten ausländischen Film bewerben.