Test auf Antikörper wird entscheidend für Entlassung aus Quarantäne

Corona-Patienten werden künftig in Tschechien erst aus der Quarantäne entlassen, wenn in ihrem Blut auch Antikörper nachgewiesen wurden. Dies geht aus einer Anordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Die Regelung soll am 22. April in Kraft treten. Bisher waren ein negativer Test auf das Coronavirus entscheidend, nun kommt der Nachweis der Antikörper hinzu.

Der Nachweis wird auch zum entscheidenden Kriterium, um jemanden aus einer vorsorgenden Quarantäne etwa nach der Rückkehr aus dem Ausland zu entlassen. Das ist künftig nur möglich, wenn das Blut des Getesteten keine Antikörper enthält. Ansonsten muss auch der Test auf das Virus negativ ausfallen.