Terrorverdächtige aus dem Irak auf Prager Flughafen verhaftet

Die tschechische Polizei hat auf dem Prager Flughafen zwei Terrorverdächtige aus dem Irak festgenommen. Es handle sich um einen 30-jährigen Mann und eine drei Jahre jüngere Frau, berichtete die Presseagentur ČTK am Donnerstag. Beide sollen zusammen mit einem weiteren Iraker zwei Anschläge auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin verübt haben. Der dritte Verdächtige war zuvor bereits in Wien verhaftet worden.

Laut dem österreichischen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sollen alle drei Verhafteten gemeinsam eine Terrorzelle gebildet haben. Die in Prag festgenommenen Iraker hätten der Terrororganisation „Islamischer Staat“ bei der Finanzierung geholfen, hieß es im Bericht von ČTK.