Terrorverdächtige auf Prager Flughafen verhaftet

Die tschechische Polizei hat auf dem Prager Flughafen zwei terrorverdächtige Männer festgenommen. Dies gab eine Polizeisprecherin bekannt. Die Männer sollen zusammen mit einem Iraker zwei Anschläge auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin verübt haben. Der dritte Verdächtige war zuvor bereits in Wien in verhaftet worden.

Laut dem österreichischen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sollen die Männer gemeinsam eine Terrorzelle gebildet haben. Die deutsche Staatsanwaltschaft vermutet, dass der in Wien festgenommene 42-jährige Iraker mit dem sogenannten „Islamischen Staat“ sympathisiert habe.