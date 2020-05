Termine der Abitur- und Aufnahmeprüfungen stehen fest

Die Abiturprüfungen werden in diesem Jahr vom 1. bis 3. Juni, und die Aufnahmeprüfungen zu Schulen der Sekundärstufe am 8. und 9. Juni stattfinden. Bildungsminister Robert Plaga (Ano) gab die Termine am Mittwoch bekannt.

Die Schüler würden mehr Zeit für die Ausarbeitung der Aufgaben haben, weil sie in Folge der Corona-Krise schlechtere Bedingungen für die hätten, sagte der Minister. Die Schulen hierzulande wurden Mitte März geschlossen. Für Abiturienten und Schüler der Abschlussklassen beginnt der Unterricht unter strengen Auflagen wieder am 11. Mai.