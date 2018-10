Tennisspieler Štěpánek beendet Karriere mit großer Abschiedsgala

Mit einer Abschiedsgala setzt der tschechische Tennisspieler Radek Štěpánek am Donnerstagabend den Schlusspunkt unter seine Profi-Karriere. Zu der großartigen Show in der Prager O2-Arena erwartet der 39-Jährige viele prominente Gäste, darunter den Zweiten der aktuellen Weltrangliste, Novak Djoković aus Serbien. Höhepunkt der Gala wird das Doppel sein, in dem Štěpánek und der Inder Leander Paes gegen Djoković und den Deutschen Tommy Haas antreten. Zu den weiteren Prominenten der Veranstaltung gehören Europas Fußballer des Jahres 2003, Pavel Nedvěd, und Eishockey-Ikone Jaromír Jágr.

In seiner Karriere war Štěpánek ein besserer Doppel- als Einzelspieler. 2012 gewann er mit dem Inder Paes die Australian Open, ein Jahr später wiederholten beide ihren Triumph bei den US Open. In beiden Jahren trug Štěpánek auch maßgeblich zum Gewinn des Davis Cups der tschechischen Mannschaft bei.