Tennis: Vondroušová unterlag im Finale des Turniers von Budapest

Tennisspielerin Markéta Vondroušová hat den zweiten Titelgewinn ihrer noch jungen Karriere verpasst. Im Finale des Hallenturniers in Budapest unterlag die Tschechin am Sonntag der Belgierin Alison Van Uytvanck in drei Sätzen mit 6:1, 5:7 und 2:6. Ihre Kontrahentin war die Titelverteidigerin und die an Nummer Eins gesetzte Favoritin des Turniers.

Die 19-jährige Vondroušová hat in Budapest ihr zweites Finale gespielt. Vor zwei Jahren war sie am Ende glücklicher, denn im schweizerischen Biel feierte sie den WTA-Turniersieg.