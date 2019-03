Tennis: Vondroušová scheitert im Viertelfinale von Indian Wells

Tennisspielerin Markéta Vondroušová ist im Viertelfinale des Turniers in Indian Wells ausgeschieden. Am Mittwoch unterlag die 19-jährige Tschechin der Ukrainerin Elina Svitolina in drei Sätzen mit 6:4, 4:6 und 4:6. Das hart umkämpfte Match dauerte zwei Stunden und elf Minuten.

Als einzige Tschechin ist Karolína Plíšková noch im Turnier. In ihrer Viertelfinalpartie bekommt es Weltranglistenfünfte mit Belinda Bencic zu tun. Die Schweizerin hat etwas überraschend die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan ausgeschaltet und erst vor kurzem Plíškovás Landsfrau Petra Kvitová im Finale von Dubai bezwungen.