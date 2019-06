Tennis: Vondroušová gewinnt erstmals auf Rasen

Tennisspielerin Markéta Vondroušová hat zum ersten Mal in ihrer Karriere bei einem WTA-Turnier auf Rasen gewonnen. In Eastbourne setzte sich die 19-jährige Tschechin am Montag in der ersten Runde gegen Zheng Saisai aus China durch, und zwar mit 6:2 und 6:3.

Sollte Vondroušová in der zweiten Runde die Belgierin Elise Mertens besiegen, wartet auf sie Landsfrau Karolína Plíšková als Gegnerin. Plíšková bezwang am Montag die Russin Margarita Gasparjan, die in der ersten Runde mit Kateřina Siniaková eine weitere Tschechin besiegt hatte.