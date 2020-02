Der tschechische Tennisspieler Jiří Veselý hat sich nach dem Sieg beim ATP-Turnier in Pune in der Weltrangliste um 35 Plätze auf Rang 72 verbessert. In die Top-100-Liste kehrte der 26-jährige Tscheche nach neun Monaten zurück.

Veselý gewann in Pune das zweite ATP-Turnier in seiner Sportkarriere.