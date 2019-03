Tennis: tschechisches Viertelfinal-Duell in Miami

Bei den Miami Open können sich die Fans auf ein rein tschechisches Viertelfinal-Duell freuen. Karolína Plíšková setzte sich am Dienstag in ihrer Achtelfinal-Begegnung gegen Julija Putinzewa aus Kasachstan durch, Markéta Vondroušová bezwang wiederum die Deutsche Tatjana Maria. Die beiden Tschechinnen treffen am Mittwoch aufeinander.

Petra Kivtová sicherte sich mit einem Sieg über die Französin Caroline Garcia für das Viertelfinale einen Platz unter den besten acht. Sie muss am Mittwoch nun gegen Ashleigh Barty aus Australien bestehen.