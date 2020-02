Tennis: Tschechinnen in Weltrangliste zurückgefallen

In der Tennis-Weltrangliste sind die beiden am höchsten platzierten Tschechinnen nach den Australian Open zurückgefallen. Karolína Plíšková wird seit Montag nur noch auf Platz drei geführt, zuvor war sie Zweite gewesen. Die 27-jährige Spielerin aus Louny / Laun hatt bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne nur die dritte Runde erreicht.

Petra Kvitová wiederum fiel aus den Topten. Sie liegt in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste auf Platz elf. Kvitová war bis ins Viertelfinale vorgedrungen, vor einem Jahr hatte sie bei den Australian Open noch das Finale erreicht. An der Spitze des Ranking steht weiter Ashleigh Barty aus Australien.