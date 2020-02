Tennis: Tschechiens Damen im Fed Cup gegen Deutschland und die Schweiz

Im diesjährigen Fed Cup spielen die tschechischen Tennisdamen in der Gruppe D gegen die Teams aus Deutschland und der Schweiz. Das ergab die Auslosung des Finalturniers am Dienstag in Bukarest. Die Tschechinnen, die den Wettbewerb in den zurückliegenden neun Jahren sechs Mal gewonnen haben, können so unter anderem auf die ehemalige Nummer eins der Welt, Angelique Kerber aus Deutschland, und die aktuelle Weltranglisten-Fünfte Belinda Bencic aus der Schweiz treffen.

Der Sieger des Fed Cups wird zum ersten Male durch ein Finalturnier ermittelt, an dem zwölf Mannschaften teilnehmen. Das Turnier findet vom 14. Bis 19. April in Bukarest statt.