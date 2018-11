Tennis: Tschechiens Damen gewinnen Fed Cup zum elften Mal

Die tschechischen Tennisspielerinnen haben zum sechsten Mal binnen acht Jahren und zum insgesamt elften Male den Fed Cup gewonnen. Im diesjährigen Finalduell mit den USA schafften die Tschechinnen schon nach drei Einzelspielen den erneuten Triumph. Am Sonntag holte Kateřina Siniaková in der Prager O2-Arena den dritten und entscheidenden Punkt. Die 22-jährige bezwang nach einem packenden und nervenaufreibenden Match Sofia Kenin in drei Sätzen mit 7:5, 5:7 und 7:5. Die Partie dauerte fast vier Stunden.

Tschechien hat seinen elften Cupgewinn im Finale ohne seine drei Top-Spielerinnen geholt. Petra Kvitová fiel wegen einer Erkältung aus, Karolína Plíšková infolge einer Verletzung und Lucie Šafářová beendet in Kürze ihre Karriere. Mehr Pokalgewinne als Tschechien haben nur die Amerikanerinnen, die bisher 18 Mal triumphierten.