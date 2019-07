Tennis: Strýcová spielt in Wimbledon um den Titel im Doppel

Tennisspielerin Barbora Strýcová spielt am Samstag zusammen mit ihrer Partnerin Hsieh Su-wei aus Taiwan um den Titel im Damen-Doppel von Wimbledon. Für die 33-jährige Tschechin ist es das erste Finale bei einem Grand-Slam-Turnier in der Karriere. Gegnerinnen sind Gabriela Dabrowski aus Kanada und Xu Yifan aus China. Strýcová würde bei einem Sieg zudem die Nummer eins in der Doppel-Weltrangliste der Frauen.

Am Freitag hatten Strýcová und Hsieh die an Nummer eins gesetzten Kristina Mladenovic aus Frankreich und Timea Babos aus Ungarn aus dem Turnier geworfen. Ihr Halbfinale gewannen sie mit 7:5 und 6:4.