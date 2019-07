Tennis: Strýcová erreicht Halbfinale in Wimbledon

Tennisspielerin Barbora Strýcová hat das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Für die 33-jährige Tschechin ist dies der bisher größte Erfolg bei einem Grans-Slam-Turnier. Im Viertelfinale am Dienstag siegte Strýcová gegen die Britin Johanna Konta mit 7:6 und 6:1. Im Halbfinale trifft sie am Donnerstag auf die siebenmalige Wimbledon-Siegerin Serena Williams aus den USA.

Strýcová steht zudem zusammen mit Hsieh Su Wei aus Taiwan im Viertelfinale des Doppelwettbewerbs. Beide setzten sich im Achtelfinale gegen das rumänische Duo Irina-Camelia Begu und Monica Niculescu durch, und zwar mit 6:4 und 6:3.

Karolína Muchová ist hingegen im Viertelfinale in Wimbledon ausgeschieden Die 22-jährige Tschechin unterlag am Dienstag Elina Switolina aus der Ukraine mit 5:7 und 4:6.