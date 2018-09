Die Tennisspielerinnen Kateřina Siniaková und Barbora Krejčíková sind bei den US Open im Halbfinale des Doppel-Wettbewerbs ausgeschieden. Am Donnerstag unterlagen die beiden Tschechinnen dem Paar Ashleigh Barty aus Australien und Coco Vanderweghe aus den USA mit 4:6 und 6:7.

Siniaková und Krejčíková waren als Favoritinnen in das Grand-Slam-Turnier gestartet. In diesem Jahr haben sie bereits bei den French Open und in Wimbledon den Titel geholt.