Tennis: Siniaková unterliegt Estin Kontaveit im Viertelfinale in Wuhan

Beim internationalen Tennisturnier im chinesischen Wuhan ist am Donnerstag mit Kateřina Siniaková auch die letzte der tschechischen Tennisspielerinnen ausgeschieden. Die 22-Jährige unterlag im Viertelfinale des Damen-Einzel Anett Kontaveit aus Estland in zwei Sätzen mit 4:6 und 4:6. Die Estin revanchierte sich damit für die erst jüngst bei den US Open erlittene Niederlage gegen Siniaková.

Die Tschechin aus Hradec Králové / Königgrätz hatte zuvor die französische Titelverteidigerin Caroline Garcia sowie die ehemalige Nummer eins, Garbiñe Muguruza aus Spanien, bezwungen. Ihre gute Form wird dadurch unterstrichen, dass sie sich für das Hauptfeld des Turniers erst qualifizieren musste.