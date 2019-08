Tennis: Siniaková scheitert im Halbfinale in Bronx an Polin Linette

Tennisspielerin Kateřina Siniaková hat das Halbfinale beim WTA-Tennisturnier im New Yorker Stadtteil Bronx verloren. Die 23-jährige Tschechin unterlag der Polin Magda Linette am Freitag in zwei Sätzen mit 6:7 und 2:6. Damit verpasste Siniaková bei der Generalprobe auf die US Open ihr zweites Endspiel seit ihrem Finaleinzug vor anderthalb Jahren in Shenzhen.

Den ersten Satz gegen Linette in Bronx verspielte Siniaková erst nach fast einstündigem Kampf im Tiebreak. Im zweiten Satz aber war die Tschechin von Anbeginn im Hintertreffen und erarbeitete sich auch keinen einzigen Breakball mehr.