Die tschechische Tennisspielerin Kateřina Siniaková hat beim WTA-Turnier in Peking das Viertelfinale erreicht. In der dritten Runde setzte sich die Tschechin am Donnerstag gegen die Niederländerin Kiki Bertens mit 6:4 und 6:3 durch. Siniaková trifft im Viertelfinale entweder auf Caroline Wozniacki aus Dänemark oder Anett Kontaveit aus Estland.

Siniaková half mit dem Sieg über Bertens Petra Kvitová, sich für die WTA Finals in Singapur zu qualifizieren.