Kateřina Siniaková hat das Achtelfinale beim WTA-Turnier in Peking erreicht. Am Montag besiegte sie Jelena Ostapenko aus Lettland mit 6:2 und 6:1. Ostapenko hat zuvor in Peking die beste tschechische Tennisspielerin der Gegenwart, Karolína Plíšková, bezwungen.

Karolína Muchová unterlag am Montag in Peking Madison Keys aus den USA mit 4:6 und 6:7.