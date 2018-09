Serena Williams hat sich den Informationen des Nachrichtenservers tennisworldusa.org zufolge vom Turnier in Peking abgemeldet und hat die Saison vorzeitig beendet.

Die Siegerin von 23 Grand-Slam-Turnieren wird vermutlich auch nicht zum Fed Cup-Finale in Prag antreten. Ursprünglich wollte Williams nach Prag kommen. Das Fed Cup-Finale gegen die USA findet am 10. und 11. November in der Prager O2 Arena statt.