Tennis: Plíšková wird am Fed Cup teilnehmen

Karolína Plíšková ist bereit, in der ersten Fed-Cup-Runde in Ostrava / Ostrau zu spielen. Der Kapitän des tschechischen Fed-Cup-Teams Petr Pála wird die Namen der Tennisspielerinnen, die für die erste Runde gegen Rumänien nominiert sind, am Mittwoch veröffentlichen.

Karolína Plíšková, die im Halbfinale bei den Australian Open, Naomi Osaka unterlag, teilte mit, sie freue sich sehr auf den Fed Cup. Wegen Krankheit konnte sie voriges Jahr im Finale gegen die USA nicht spielen. Im rumänischen Team wird Simona Halep nicht fehlen.