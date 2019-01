Tennis: Plíšková trifft im Viertelfinale bei Australian Open auf Williams

Die tschechische Tennisspielerin Karolína Plíšková hat zum dritten Mal in der Reihe das Viertelfinale bei den Australian Open erreicht. Im Achtelfinale setzte sich die Tschechin am Montag gegen Garbiñe Muguruza aus Spanien mit 6:3 und 6:1 durch. Im Viertelfinale trifft Plíšková auf Serena Williams. Das Viertelfinale hat auch eine weitere Tschechin Petra Kvitová erreicht. Sie trifft am Dienstag auf Ashleigh Barty aus Australien.

Im Damen-Doppel haben Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková das Viertelfinale in Melbourne erreicht. In der dritten Runde besiegten die Tschechinnen am Montag das belgisch-weißrussische Duo Elise Mertens und Aryna Sabalenko mit 2:6, 6:2 und 6:3. Im Viertelfinale treffen Krejčíková und Siniaková auf Samantha Stosur aus Australien mit der Chinesin Zhang Suaj. Das Viertelfinale erreichten im Doppel auch Markéta Vondroušová und Barbora Strýcová. Sie treffen auf das slowenisch-spanische Duo Andreja Klepač und María José Martínez Sanchez.